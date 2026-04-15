AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 15.04.2026 12:27:03

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,79 Prozent höher bei 30 776,07 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 364,938 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,076 Prozent fester bei 30 558,15 Punkten, nach 30 534,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 554,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 807,03 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 943,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, notierte der MDAX bei 27 266,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,657 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 16,06 Prozent auf 40,84 EUR), Schaeffler (+ 7,09 Prozent auf 8,31 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,98 Prozent auf 45,00 EUR), AUTO1 (+ 3,84 Prozent auf 19,74 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,78 Prozent auf 59,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Lufthansa (-2,55 Prozent auf 7,80 EUR), HUGO BOSS (-1,46 Prozent auf 36,55 EUR), Bilfinger SE (-1,16 Prozent auf 110,40 EUR), AUMOVIO (-0,97 Prozent auf 35,85 EUR) und Fraport (-0,91 Prozent auf 76,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 460 879 Aktien gehandelt. Mit 38,581 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SE

mehr Analysen
09:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08:29 AIXTRON Hold Warburg Research
08:07 AIXTRON Neutral UBS AG
08:03 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 AIXTRON Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 40,69 13,85% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,65 2,40% Aroundtown SA
AUMOVIO 35,80 -0,97% AUMOVIO
AUTO1 19,72 3,25% AUTO1
Bilfinger SE 110,30 -1,69% Bilfinger SE
Fraport AG 75,80 -1,11% Fraport AG
freenet AG 27,08 -1,74% freenet AG
HUGO BOSS AG 36,52 -1,06% HUGO BOSS AG
Lufthansa AG 7,76 -3,00% Lufthansa AG
Nemetschek SE 59,15 2,07% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,10 0,51% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 45,02 6,63% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Schaeffler AG 8,39 7,02% Schaeffler AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 776,07 0,79%

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen