AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|MDAX-Marktbericht
|
15.04.2026 12:27:03
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,79 Prozent höher bei 30 776,07 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 364,938 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,076 Prozent fester bei 30 558,15 Punkten, nach 30 534,94 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 554,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 807,03 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 943,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, notierte der MDAX bei 27 266,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,657 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 16,06 Prozent auf 40,84 EUR), Schaeffler (+ 7,09 Prozent auf 8,31 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,98 Prozent auf 45,00 EUR), AUTO1 (+ 3,84 Prozent auf 19,74 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,78 Prozent auf 59,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Lufthansa (-2,55 Prozent auf 7,80 EUR), HUGO BOSS (-1,46 Prozent auf 36,55 EUR), Bilfinger SE (-1,16 Prozent auf 110,40 EUR), AUMOVIO (-0,97 Prozent auf 35,85 EUR) und Fraport (-0,91 Prozent auf 76,00 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 460 879 Aktien gehandelt. Mit 38,581 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten
Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
10:23
|ROUNDUP: Aixtron erhöht Jahresprognose - Aktie springt kräftig an (dpa-AFX)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: AIXTRON SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.056 Pkt - Aixtron im Plus (Dow Jones)
Analysen zu AIXTRON SE
|09:07
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:07
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:03
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|AIXTRON SE
|40,69
|13,85%
|Aroundtown SA
|2,65
|2,40%
|AUMOVIO
|35,80
|-0,97%
|AUTO1
|19,72
|3,25%
|Bilfinger SE
|110,30
|-1,69%
|Fraport AG
|75,80
|-1,11%
|freenet AG
|27,08
|-1,74%
|HUGO BOSS AG
|36,52
|-1,06%
|Lufthansa AG
|7,76
|-3,00%
|Nemetschek SE
|59,15
|2,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,10
|0,51%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|45,02
|6,63%
|Schaeffler AG
|8,39
|7,02%
|MDAX
|30 776,07
|0,79%