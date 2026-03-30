Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent höher bei 27 671,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 331,129 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,581 Prozent auf 27 494,89 Punkte an der Kurstafel, nach 27 655,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27 828,43 Punkte, das Tagestief hingegen 27 462,70 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 31 560,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der MDAX mit 30 617,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der MDAX bei 27 852,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 10,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 4,10 Prozent auf 69,85 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,69 Prozent auf 32,00 EUR), JENOPTIK (+ 3,22 Prozent auf 27,56 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,17 Prozent auf 83,00 EUR) und RTL (+ 2,81 Prozent auf 36,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-4,37 Prozent auf 7,22 EUR), Jungheinrich (-3,52 Prozent auf 25,76 EUR), AUTO1 (-2,77 Prozent auf 15,09 EUR), flatexDEGIRO (-2,56 Prozent auf 28,88 EUR) und AIXTRON SE (-2,07 Prozent auf 33,15 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 449 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,479 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at