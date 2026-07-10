Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Schlussendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent höher bei 31 940,55 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 347,028 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 31 857,42 Punkte an der Kurstafel, nach 31 837,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 700,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 091,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 3,36 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 31 292,79 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Wert von 30 382,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 649,14 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,10 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 6,35 Prozent auf 51,05 EUR), CTS Eventim (+ 5,41 Prozent auf 56,50 EUR), Sartorius vz (+ 3,73 Prozent auf 242,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,48 Prozent auf 84,80 EUR) und United Internet (+ 2,69 Prozent auf 23,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,25 Prozent auf 81,20 EUR), AIXTRON SE (-3,62 Prozent auf 43,63 EUR), Nordex (-3,49 Prozent auf 40,98 EUR), Porsche vz (-2,80 Prozent auf 45,13 EUR) und Delivery Hero (-1,58 Prozent auf 36,21 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 820 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,437 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Mit 8,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at