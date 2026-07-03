Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 1,38 Prozent fester bei 32 993,52 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 350,015 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,507 Prozent höher bei 32 709,83 Punkten, nach 32 544,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 33 035,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 709,83 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 4,17 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wurde der MDAX mit 32 736,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 916,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der MDAX auf 30 388,15 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,50 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 9,60 Prozent auf 92,50 EUR), Salzgitter (+ 6,01 Prozent auf 51,65 EUR), AIXTRON SE (+ 5,98 Prozent auf 49,28 EUR), thyssenkrupp (+ 5,85 Prozent auf 12,04 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,73 Prozent auf 88,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-2,11 Prozent auf 45,52 EUR), Sartorius vz (-1,95 Prozent auf 226,60 EUR), HENSOLDT (-1,79 Prozent auf 75,58 EUR), RENK (-0,98 Prozent auf 46,80 EUR) und KRONES (-0,70 Prozent auf 113,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 294 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,594 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at