Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent höher bei 32 911,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 385,887 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,179 Prozent höher bei 32 794,95 Punkten, nach 32 736,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 915,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 794,95 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 445,74 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 357,28 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Stand von 31 029,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,24 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4,35 Prozent auf 27,59 EUR), thyssenkrupp (+ 3,30 Prozent auf 12,22 EUR), Salzgitter (+ 2,27 Prozent auf 67,55 EUR), Lufthansa (+ 1,90 Prozent auf 8,47 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 63,15 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Evonik (-5,48 Prozent auf 15,87 EUR), DWS Group GmbH (-4,62 Prozent auf 57,80 EUR), Ströer SE (-3,10 Prozent auf 34,44 EUR), Schaeffler (-2,31 Prozent auf 10,16 EUR) und JENOPTIK (-1,68 Prozent auf 46,96 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 311 947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,421 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at