Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 31 591,72 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 349,978 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,358 Prozent auf 31 642,74 Punkte an der Kurstafel, nach 31 529,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 591,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 686,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der MDAX auf 32 110,41 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der MDAX auf 32 129,10 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der MDAX bei 30 265,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,98 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,12 Prozent auf 78,94 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,09 Prozent auf 90,25 EUR), AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 37,01 EUR), Nemetschek SE (+ 1,62 Prozent auf 62,70 EUR) und RENK (+ 1,46 Prozent auf 41,68 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-2,84 Prozent auf 80,40 EUR), KRONES (-2,33 Prozent auf 109,20 EUR), AUMOVIO (-1,21 Prozent auf 36,60 EUR), Sartorius vz (-1,19 Prozent auf 250,00 EUR) und DEUTZ (-1,16 Prozent auf 11,93 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 325 524 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,621 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at