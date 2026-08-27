Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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XETRA-Handel im Blick 27.08.2026 15:59:09

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der MDAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 32 809,58 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356,874 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 32 518,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 521,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 518,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 919,74 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der MDAX bei 32 106,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der MDAX noch bei 33 009,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 482,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,91 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 7,31 Prozent auf 69,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 72,85 EUR), PUMA SE (+ 4,12) Prozent auf 26,03 EUR), Bilfinger SE (+ 4,00 Prozent auf 83,25 EUR) und IONOS (+ 3,95 Prozent auf 34,74 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen K+S (-1,79 Prozent auf 15,94 EUR), Schaeffler (-1,76 Prozent auf 7,27 EUR), LANXESS (-1,69 Prozent auf 13,93 EUR), Fraport (-1,68 Prozent auf 64,55 EUR) und Evonik (-1,56 Prozent auf 18,26 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 838 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 84,45 0,06% Bilfinger SE
Evonik AG 18,48 -0,16% Evonik AG
Fraport AG 64,70 0,15% Fraport AG
freenet AG 24,16 -0,82% freenet AG
IONOS 34,76 -0,11% IONOS
K+S AG 16,02 -0,25% K+S AG
LANXESS AG 13,88 -0,07% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,00 -0,05% Lufthansa AG
Nemetschek SE 70,80 -0,49% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,73 -0,50% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,92 0,29% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,91 -0,19% PUMA SE
Schaeffler AG 7,39 0,41% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,15 0,35% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,87 -0,13% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 947,28 1,31%

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