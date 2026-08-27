Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|XETRA-Handel im Blick
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27.08.2026 15:59:09
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 32 809,58 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356,874 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,008 Prozent auf 32 518,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 521,35 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 518,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 919,74 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der MDAX bei 32 106,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der MDAX noch bei 33 009,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 482,93 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,91 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 7,31 Prozent auf 69,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 72,85 EUR), PUMA SE (+ 4,12) Prozent auf 26,03 EUR), Bilfinger SE (+ 4,00 Prozent auf 83,25 EUR) und IONOS (+ 3,95 Prozent auf 34,74 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen K+S (-1,79 Prozent auf 15,94 EUR), Schaeffler (-1,76 Prozent auf 7,27 EUR), LANXESS (-1,69 Prozent auf 13,93 EUR), Fraport (-1,68 Prozent auf 64,55 EUR) und Evonik (-1,56 Prozent auf 18,26 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 838 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|84,45
|0,06%
|Evonik AG
|18,48
|-0,16%
|Fraport AG
|64,70
|0,15%
|freenet AG
|24,16
|-0,82%
|IONOS
|34,76
|-0,11%
|K+S AG
|16,02
|-0,25%
|LANXESS AG
|13,88
|-0,07%
|Lufthansa AG
|8,00
|-0,05%
|Nemetschek SE
|70,80
|-0,49%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,73
|-0,50%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,92
|0,29%
|PUMA SE
|25,91
|-0,19%
|Schaeffler AG
|7,39
|0,41%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|72,15
|0,35%
|thyssenkrupp AG
|14,87
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 947,28
|1,31%
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