WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Index-Performance im Blick 29.06.2026 15:58:45

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich

Am ersten Tag der Woche agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Montag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,10 Prozent höher bei 31 621,08 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 341,977 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,268 Prozent auf 31 673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 31 588,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 566,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 732,07 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 33 352,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 27 655,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 30 357,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell IONOS (+ 5,05 Prozent auf 27,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,19 Prozent auf 54,65 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,05 Prozent auf 77,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,11 Prozent auf 66,92 EUR) und Sartorius vz (+ 2,41 Prozent auf 229,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil K+S (-2,11 Prozent auf 12,98 EUR), Porsche Automobil (-1,83 Prozent auf 27,32 EUR), WACKER CHEMIE (-1,79 Prozent auf 90,65 EUR), AUMOVIO (-1,71 Prozent auf 34,40 EUR) und LANXESS (-1,67 Prozent auf 15,92 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 557 229 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,973 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 34,10 -2,15% AUMOVIO
freenet AG 23,18 -2,69% freenet AG
HENSOLDT 67,44 4,40% HENSOLDT
IONOS 27,76 4,91% IONOS
K+S AG 12,82 -2,58% K+S AG
LANXESS AG 15,62 -2,86% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,78 0,29% Lufthansa AG
Nemetschek SE 54,90 4,37% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,31 -2,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,58 -1,16% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 227,40 2,11% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 10,07 -2,71% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,60 4,50% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 89,15 -2,99% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 480,80 -0,34%

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