SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Kursentwicklung im Fokus
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06.08.2026 12:26:45
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 32 487,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 359,230 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 32 374,81 Punkte an der Kurstafel, nach 32 426,33 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 32 328,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 525,06 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,812 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33 291,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der MDAX mit 31 779,41 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, notierte der MDAX bei 30 963,77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 5,88 Prozent auf 51,35 EUR), Nordex (+ 3,99 Prozent auf 39,64 EUR), KION GROUP (+ 3,18 Prozent auf 41,84 EUR), HENSOLDT (+ 3,04 Prozent auf 90,14 EUR) und AUMOVIO (+ 2,72 Prozent auf 39,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen IONOS (-5,75 Prozent auf 30,16 EUR), Aurubis (-4,17 Prozent auf 183,70 EUR), AUTO1 (-3,42 Prozent auf 21,44 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,11 Prozent auf 76,25 EUR) und Schaeffler (-2,79 Prozent auf 7,32 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 857 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,763 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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