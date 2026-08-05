Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag

Der MDAX wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 32 573,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 358,137 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,338 Prozent auf 32 670,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 559,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 32 530,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 827,33 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der MDAX mit 31 132,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, notierte der MDAX bei 30 824,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 5,31 Prozent auf 95,25 EUR), Lufthansa (+ 2,92 Prozent auf 8,73 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,79 Prozent auf 147,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,56 Prozent auf 89,68 EUR) und Aurubis (+ 2,17 Prozent auf 192,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-4,01 Prozent auf 22,52 EUR), TAG Immobilien (-3,05 Prozent auf 13,69 EUR), United Internet (-2,56 Prozent auf 22,84 EUR), Knorr-Bremse (-2,45 Prozent auf 103,60 EUR) und Nordex (-2,23 Prozent auf 38,66 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3 865 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,909 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at