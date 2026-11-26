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26.11.2026 12:26:47
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert mittags
Am Donnerstag steigt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 2,15 Prozent auf 29 209,55 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 325,716 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,20 Prozent auf 28 937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28 595,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 267,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 937,84 Zählern.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 287,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 521,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der MDAX auf 29 220,00 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 5,71 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 6,37 Prozent auf 1,77 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,79 Prozent auf 98,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,53 Prozent auf 33,20 EUR), DEUTZ (+ 5,26 Prozent auf 8,00 EUR) und CTS Eventim (+ 4,40 Prozent auf 65,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TUI (-0,29 Prozent auf 6,80 EUR), Lufthansa (+ 0,16 Prozent auf 8,71 EUR), Delivery Hero (+ 0,16 Prozent auf 36,64 EUR), Talanx (+ 0,23 Prozent auf 132,80 EUR) und Evonik (+ 0,27 Prozent auf 18,56 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 973 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,583 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Die TUI-Aktie weist mit 5,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,75
|5,67%
|CTS Eventim
|64,35
|2,55%
|Delivery Hero
|36,83
|0,05%
|DEUTZ AG
|8,00
|3,43%
|Elmos Semiconductor
|99,50
|3,54%
|Evonik AG
|18,59
|0,22%
|freenet AG
|24,98
|0,64%
|JENOPTIK AG
|33,10
|1,22%
|Lufthansa AG
|8,69
|-1,76%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,02
|2,06%
|Talanx AG
|134,80
|0,97%
|thyssenkrupp AG
|10,66
|2,35%
|TUI AG
|6,83
|-0,61%
Indizes in diesem Artikel
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