Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind

Am Dienstag ging der MDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 31 431,90 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 378,845 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,032 Prozent schwächer bei 31 369,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 379,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 235,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31 598,73 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der MDAX 28 618,54 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 918,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,46 Prozent nach oben. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 5,23 Prozent auf 24,16 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 35,04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,03 Prozent auf 82,55 EUR), AUMOVIO (+ 3,43 Prozent auf 42,22 EUR) und PUMA SE (+ 2,83 Prozent auf 23,22 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil thyssenkrupp (-6,44 Prozent auf 10,39 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,11 Prozent auf 61,45 EUR), flatexDEGIRO (-4,37 Prozent auf 29,30 EUR), KRONES (-2,63 Prozent auf 133,20 EUR) und TeamViewer (-2,61 Prozent auf 4,48 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 524 288 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37,009 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at