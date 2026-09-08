thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Index-Performance im Blick 08.09.2026 17:58:46

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

So bewegte sich der MDAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent fester bei 32 560,58 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 359,286 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,203 Prozent auf 32 339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32 405,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 279,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 623,35 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32 407,20 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 32 125,47 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 30 454,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,10 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 6,78 Prozent auf 48,36 EUR), RENK (+ 3,72 Prozent auf 44,16 EUR), Aurubis (+ 3,37 Prozent auf 181,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 81,50 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,83 Prozent auf 78,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-3,60 Prozent auf 61,60 EUR), Talanx (-2,43 Prozent auf 120,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 74,35 EUR), Salzgitter (-2,12 Prozent auf 59,90 EUR) und PUMA SE (-1,70 Prozent auf 23,13 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 264 072 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,802 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 180,40 3,80% Aurubis
DWS Group GmbH & Co. KGaA 77,90 1,37% DWS Group GmbH & Co. KGaA
freenet AG 24,62 1,23% freenet AG
HENSOLDT 80,74 1,51% HENSOLDT
KION GROUP AG 48,22 6,42% KION GROUP AG
Nemetschek SE 61,80 -3,29% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,31 1,84% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,81 0,83% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 23,16 -1,28% PUMA SE
RENK 44,52 4,04% RENK
Salzgitter 59,60 -2,45% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 74,00 -2,76% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 120,50 -1,95% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,50 -1,08% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,86 0,29% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 544,30 0,43%

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