thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Index-Performance im Blick
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08.09.2026 17:58:46
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen
Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent fester bei 32 560,58 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 359,286 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,203 Prozent auf 32 339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32 405,44 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 279,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 623,35 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32 407,20 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 32 125,47 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 30 454,69 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,10 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 6,78 Prozent auf 48,36 EUR), RENK (+ 3,72 Prozent auf 44,16 EUR), Aurubis (+ 3,37 Prozent auf 181,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 81,50 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,83 Prozent auf 78,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-3,60 Prozent auf 61,60 EUR), Talanx (-2,43 Prozent auf 120,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 74,35 EUR), Salzgitter (-2,12 Prozent auf 59,90 EUR) und PUMA SE (-1,70 Prozent auf 23,13 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 264 072 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,802 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|180,40
|3,80%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|77,90
|1,37%
|freenet AG
|24,62
|1,23%
|HENSOLDT
|80,74
|1,51%
|KION GROUP AG
|48,22
|6,42%
|Nemetschek SE
|61,80
|-3,29%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,31
|1,84%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,81
|0,83%
|PUMA SE
|23,16
|-1,28%
|RENK
|44,52
|4,04%
|Salzgitter
|59,60
|-2,45%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|74,00
|-2,76%
|Talanx AG
|120,50
|-1,95%
|thyssenkrupp AG
|15,50
|-1,08%
|TUI AG
|6,86
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 544,30
|0,43%
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