Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen

Der Handel in Frankfurt verläuft am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 25 705,59 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 235,989 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,120 Prozent auf 25 645,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 676,18 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 619,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 784,66 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der MDAX 26 999,47 Punkte auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, bei 26 894,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, notierte der MDAX bei 22 342,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,903 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 253,77 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 4,47 Prozent auf 36,00 EUR), Nemetschek SE (+ 2,34 Prozent auf 56,82 EUR), JENOPTIK (+ 2,34 Prozent auf 23,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,24 Prozent auf 81,98 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 33,82 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TAG Immobilien (-5,23 Prozent auf 9,39 EUR), Delivery Hero (-2,29 Prozent auf 27,74 EUR), LEG Immobilien (-2,19 Prozent auf 63,42 EUR), Befesa (-2,10 Prozent auf 27,94 EUR) und HelloFresh (-2,06 Prozent auf 28,04 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 436 709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 14,745 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Mit 9,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

