Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,55 Prozent höher bei 31 537,88 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 372,612 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,591 Prozent tiefer bei 31 179,70 Punkten in den Handel, nach 31 365,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30 969,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 644,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 31 952,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der MDAX noch bei 31 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 29 887,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,80 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 6,25 Prozent auf 217,70 EUR), Nordex (+ 5,17 Prozent auf 47,62 EUR), AUTO1 (+ 4,33 Prozent auf 20,22 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,50 Prozent auf 48,50 EUR) und PUMA SE (+ 2,19 Prozent auf 27,09 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-2,64 Prozent auf 18,06 EUR), HOCHTIEF (-2,33 Prozent auf 502,50 EUR), Nemetschek SE (-1,33 Prozent auf 59,15 EUR), Aurubis (-1,27 Prozent auf 202,60 EUR) und flatexDEGIRO (-1,26 Prozent auf 29,80 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 886 283 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at