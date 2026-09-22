Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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MDAX-Kursentwicklung 22.09.2026 12:26:55

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Der MDAX verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,56 Prozent stärker bei 31 729,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 347,314 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,036 Prozent auf 31 253,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 241,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 169,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 732,05 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 574,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 153,71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,42 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,45 Prozent auf 53,25 EUR), Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 62,95 EUR), thyssenkrupp (+ 4,28 Prozent auf 15,36 EUR), Fraport (+ 4,04 Prozent auf 63,05 EUR) und AUTO1 (+ 3,83 Prozent auf 18,69 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Talanx (-1,07 Prozent auf 120,40 EUR), LEG Immobilien (-1,03 Prozent auf 46,04 EUR), United Internet (-0,88 Prozent auf 26,98 EUR), freenet (-0,82 Prozent auf 24,30 EUR) und Porsche Automobil (-0,76 Prozent auf 27,25 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 589 944 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,275 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 18,78 4,04% AUTO1
Fraport AG 63,05 4,13% Fraport AG
freenet AG 24,22 -0,90% freenet AG
LEG Immobilien 46,36 -0,17% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,92 3,15% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,90 4,49% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,51 -0,18% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,67 2,47% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 53,05 4,74% Salzgitter
Talanx AG 121,50 -0,16% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,33 3,13% thyssenkrupp AG
United Internet AG 26,82 -1,11% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 695,23 1,45%

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