Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schließt mit Gewinnen

Letztendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsschluss ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent aufwärts auf 27 761,25 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 331,129 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,581 Prozent schwächer bei 27 494,89 Punkten in den Handel, nach 27 655,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 27 828,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 462,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der MDAX auf 30 617,67 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bewegte sich der MDAX bei 27 852,37 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,39 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,78 Prozent auf 33,26 EUR), HENSOLDT (+ 5,66 Prozent auf 70,90 EUR), TAG Immobilien (+ 5,14 Prozent auf 13,51 EUR), LANXESS (+ 4,13 Prozent auf 18,39 EUR) und Aroundtown SA (+ 3,94 Prozent auf 2,27 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp (-4,85 Prozent auf 7,19 EUR), AIXTRON SE (-3,84 Prozent auf 32,55 EUR), Salzgitter (-2,96 Prozent auf 34,10 EUR), Jungheinrich (-2,85 Prozent auf 25,94 EUR) und Delivery Hero (-1,84 Prozent auf 16,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 511 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 33,479 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at