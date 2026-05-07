WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
07.05.2026 09:29:01
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent höher bei 32 012,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,795 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,493 Prozent höher bei 31 936,10 Punkten in den Handel, nach 31 779,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32 017,69 Punkte, das Tagestief hingegen 31 921,86 Zähler.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 4,14 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, lag der MDAX noch bei 28 733,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 662,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 171,57 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,33 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Jungheinrich (+ 7,35 Prozent auf 27,74 EUR), DEUTZ (+ 7,08 Prozent auf 11,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,26 Prozent auf 47,94 EUR), Lufthansa (+ 3,41 Prozent auf 8,50 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,10 Prozent auf 87,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen LANXESS (-10,80 Prozent auf 16,11 EUR), FUCHS SE VZ (-3,01 Prozent auf 38,64 EUR), K+S (-2,18 Prozent auf 15,29 EUR), Evonik (-1,26 Prozent auf 17,25 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,91 Prozent auf 93,05 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 532 207 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die HOCHTIEF-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,803 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
