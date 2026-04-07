Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester

Um 12:09 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent auf 29 134,10 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 345,558 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 28 988,69 Punkte an der Kurstafel, nach 28 916,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 215,42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 786,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 29 482,78 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Stand von 32 064,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bewegte sich der MDAX bei 24 640,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,96 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit WACKER CHEMIE (+ 4,69 Prozent auf 85,90 EUR), Salzgitter (+ 3,84 Prozent auf 39,98 EUR), K+S (+ 3,41 Prozent auf 16,98 EUR), Aurubis (+ 2,83 Prozent auf 156,30 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,40 Prozent auf 30,78 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 80,48 EUR), Delivery Hero (-3,14 Prozent auf 16,05 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,68 Prozent auf 85,50 EUR), DWS Group GmbH (-1,99 Prozent auf 54,30 EUR) und Nordex (-1,62 Prozent auf 44,84 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 639 014 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 35,529 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at