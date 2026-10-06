Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

So bewegte sich der MDAX am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag steht der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,52 Prozent im Plus bei 30 586,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 337,554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,373 Prozent auf 30 540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30 426,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 760,49 Punkte, das Tagestief hingegen 30 462,86 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der MDAX bei 32 355,32 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 33 291,24 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 30 878,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,27 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AUMOVIO (+ 5,16 Prozent auf 36,65 EUR), JENOPTIK (+ 3,92 Prozent auf 43,96 EUR), Sartorius vz (+ 3,22 Prozent auf 259,70 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,79 Prozent auf 101,30 EUR) und TUI (+ 2,74 Prozent auf 6,91 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil flatexDEGIRO (-7,10 Prozent auf 26,42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,71 Prozent auf 76,90 EUR), HENSOLDT (-4,46 Prozent auf 78,90 EUR), RENK (-2,98 Prozent auf 36,19 EUR) und Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 459 330 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at