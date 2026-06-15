Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,72 Prozent stärker bei 32 635,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 377,055 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,74 Prozent auf 32 640,67 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 33 002,17 Punkte, das Tagestief hingegen 32 574,20 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 365,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der MDAX mit 28 819,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der MDAX bei 29 742,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,35 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 17,37 Prozent auf 57,30 EUR), KION GROUP (+ 7,19 Prozent auf 39,96 EUR), Bilfinger SE (+ 7,04 Prozent auf 85,20 EUR), DEUTZ (+ 6,81 Prozent auf 9,73 EUR) und AUTO1 (+ 6,52 Prozent auf 24,84 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HENSOLDT (-5,13 Prozent auf 71,74 EUR), RENK (-1,93 Prozent auf 45,32 EUR), freenet (-1,38 Prozent auf 25,64 EUR), FUCHS SE VZ (-1,31 Prozent auf 39,20 EUR) und Sartorius vz (-0,95 Prozent auf 229,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 9 023 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,951 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,97 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,72 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at