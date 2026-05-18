Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|MDAX im Blick
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18.05.2026 17:59:22
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen
Der MDAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,22 Prozent auf 31 435,00 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 372,612 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,591 Prozent tiefer bei 31 179,70 Punkten in den Montagshandel, nach 31 365,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 705,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 969,48 Punkten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 31 952,10 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der MDAX bei 31 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der MDAX mit 29 887,68 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 5,59 Prozent auf 31,15 EUR), Sartorius vz (+ 5,47 Prozent auf 216,10 EUR), Nordex (+ 4,68 Prozent auf 47,40 EUR), IONOS (+ 3,33 Prozent auf 29,16 EUR) und Bechtle (+ 3,05 Prozent auf 30,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HOCHTIEF (-5,23 Prozent auf 487,60 EUR), AIXTRON SE (-3,12 Prozent auf 50,36 EUR), Aurubis (-3,02 Prozent auf 199,00 EUR), Schaeffler (-2,71 Prozent auf 9,33 EUR) und JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 43,40 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 295 867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,173 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
2026 hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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