Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent stärker bei 31 196,83 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,448 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,033 Prozent schwächer bei 31 170,77 Punkten in den Montagshandel, nach 31 181,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 164,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 260,19 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 30 382,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 618,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 29 730,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,701 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 6,30 Prozent auf 21,25 EUR), Schaeffler (+ 5,13 Prozent auf 9,23 EUR), Bechtle (+ 1,85 Prozent auf 31,88 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,65 Prozent auf 80,00 EUR) und AUTO1 (+ 1,65 Prozent auf 17,86 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen thyssenkrupp (-2,75 Prozent auf 10,44 EUR), K+S (-2,73 Prozent auf 14,98 EUR), Knorr-Bremse (-1,55 Prozent auf 101,40 EUR), Salzgitter (-1,37 Prozent auf 50,35 EUR) und LANXESS (-1,32 Prozent auf 17,24 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 345 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,308 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at