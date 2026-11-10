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MDAX-Kursentwicklung 10.11.2026 09:28:32

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,24 Prozent stärker bei 31 457,95 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 344,799 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,754 Prozent auf 31 307,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 072,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 307,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 488,77 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 29 989,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 251,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 141,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,54 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,10 Prozent auf 47,82 EUR), RENK (+ 4,39 Prozent auf 37,36 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), thyssenkrupp (+ 3,12 Prozent auf 12,71 EUR) und DEUTZ (+ 3,04 Prozent auf 10,16 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 35,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,16 Prozent auf 119,20 EUR), TAG Immobilien (-0,59 Prozent auf 11,89 EUR), Nemetschek SE (-0,38 Prozent auf 65,35 EUR) und Porsche Automobil (-0,34 Prozent auf 26,04 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 554 599 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,692 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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DEUTZ AG 10,16 2,16% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 113,60 -8,24% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,62 0,94% freenet AG
JENOPTIK AG 37,04 -1,12% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 8,78 0,94% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,55 -2,42% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,16 -3,75% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,81 -0,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 35,93 -0,79% RENK
Siltronic AG 53,65 1,51% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,26 4,91% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 11,78 -1,67% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 12,67 2,05% thyssenkrupp AG

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