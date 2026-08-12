Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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MDAX aktuell 12.08.2026 09:28:49

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwochmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 32 287,59 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 356,430 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,101 Prozent fester bei 32 257,33 Punkten, nach 32 224,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 354,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 254,32 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,612 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der MDAX auf 31 010,38 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der MDAX bei 31 001,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,22 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9,45 Prozent auf 95,00 EUR), Nordex (+ 4,88 Prozent auf 40,44 EUR), JENOPTIK (+ 4,59 Prozent auf 41,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,85 Prozent auf 82,20 EUR) und Siltronic (+ 3,16 Prozent auf 81,50 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Bilfinger SE (-9,15 Prozent auf 73,00 EUR), Bechtle (-2,89 Prozent auf 34,96 EUR), TUI (-2,58 Prozent auf 7,17 EUR), Porsche vz (-1,76 Prozent auf 44,08 EUR) und Nemetschek SE (-1,76 Prozent auf 58,60 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 606 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,997 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 34,98 0,34% Bechtle AG
Bilfinger SE 76,50 0,53% Bilfinger SE
freenet AG 23,54 -0,42% freenet AG
JENOPTIK AG 41,60 1,46% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 58,75 0,77% Nemetschek SE
Nordex AG 40,58 0,90% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,22 0,25% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,87 -0,09% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 83,75 1,15% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 84,10 1,20% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,51 1,13% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 97,90 3,16% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,28 0,58% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 335,17 0,34%

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