Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 33 143,10 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 360,807 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 33 050,06 Punkte an der Kurstafel, nach 32 994,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 33 047,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 33 158,77 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 466,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 28 916,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 280,91 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit DWS Group GmbH (+ 4,23 Prozent auf 71,40 EUR), TUI (+ 3,27 Prozent auf 7,46 EUR), Nemetschek SE (+ 3,07 Prozent auf 57,15 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,86 Prozent auf 86,40 EUR) und Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 32,44 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3,32 Prozent auf 168,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 85,90 EUR), Nordex (-2,81 Prozent auf 44,24 EUR), JENOPTIK (-1,48 Prozent auf 43,90 EUR) und Schaeffler (-0,91 Prozent auf 8,71 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 569 390 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,341 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at