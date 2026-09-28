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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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Index im Fokus 28.09.2026 12:26:57

Starker Wochentag in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX

Das macht der SDAX am Mittag.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent auf 18 152,30 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,248 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 179,93 Zählern und damit 0,306 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 124,50 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 235,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 137,77 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 995,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 17 767,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der SDAX mit 16 775,08 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 6,68 Prozent auf 247,50 EUR), HelloFresh (+ 3,28 Prozent auf 2,36 EUR), Südzucker (+ 3,13 Prozent auf 12,54 EUR), grenke (+ 2,97 Prozent auf 11,08 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,19 Prozent auf 31,74 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-4,43 Prozent auf 53,95 EUR), Basler (-2,62 Prozent auf 22,30 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,92 Prozent auf 61,20 EUR), Befesa (-1,87 Prozent auf 34,05 EUR) und ATOSS Software (-1,69 Prozent auf 81,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 767 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,264 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 60,80 -2,56% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 81,20 -2,52% ATOSS Software AG
Basler AG 22,25 -3,05% Basler AG
Befesa 34,15 -1,16% Befesa
Carl Zeiss Meditec AG 31,64 2,39% Carl Zeiss Meditec AG
grenke AG 11,02 -0,72% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,22 0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,34 3,54% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,30 -0,57% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,05 -1,64% Mutares
secunet Security Networks AG 248,00 7,36% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 54,25 -5,41% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,44 2,81% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 179,26 0,30%

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