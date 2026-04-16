1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|XETRA-Handel im Blick
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16.04.2026 15:58:58
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain
Um 15:41 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 17 962,27 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,918 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,394 Prozent höher bei 17 893,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 823,62 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 837,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 013,44 Einheiten.
SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 4,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 766,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 329,35 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 15 139,67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit MLP SE (+ 5,99 Prozent auf 7,96 EUR), HelloFresh (+ 5,44 Prozent auf 4,30 EUR), Hypoport SE (+ 4,63 Prozent auf 93,80 EUR), Energiekontor (+ 4,14 Prozent auf 41,55 EUR) und TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 4,83 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-8,90 Prozent auf 1,60 EUR), Stabilus SE (-7,77 Prozent auf 16,62 EUR), Alzchem Group (-4,01 Prozent auf 179,40 EUR), SMA Solar (-2,48 Prozent auf 51,20 EUR) und Grand City Properties (-1,40 Prozent auf 9,88 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 3 822 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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