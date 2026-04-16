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XETRA-Handel im Blick 16.04.2026 15:58:58

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 17 962,27 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,918 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,394 Prozent höher bei 17 893,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 823,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 837,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 013,44 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 4,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 766,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 329,35 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Wert von 15 139,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit MLP SE (+ 5,99 Prozent auf 7,96 EUR), HelloFresh (+ 5,44 Prozent auf 4,30 EUR), Hypoport SE (+ 4,63 Prozent auf 93,80 EUR), Energiekontor (+ 4,14 Prozent auf 41,55 EUR) und TeamViewer (+ 4,09 Prozent auf 4,83 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-8,90 Prozent auf 1,60 EUR), Stabilus SE (-7,77 Prozent auf 16,62 EUR), Alzchem Group (-4,01 Prozent auf 179,40 EUR), SMA Solar (-2,48 Prozent auf 51,20 EUR) und Grand City Properties (-1,40 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 3 822 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,40 1,04% 1&1 AG
Alzchem Group AG 179,10 -3,24% Alzchem Group AG
Energiekontor AG 41,45 4,67% Energiekontor AG
Grand City Properties S.A. 9,57 -3,72% Grand City Properties S.A.
grenke AG 13,14 0,92% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,55 -9,82% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 4,33 7,18% HelloFresh
Hypoport SE 92,25 3,59% Hypoport SE
MLP SE 7,92 6,02% MLP SE
Mutares 25,30 -0,98% Mutares
SMA Solar AG 51,00 -1,73% SMA Solar AG
Stabilus SE 17,00 -5,66% Stabilus SE
TeamViewer 4,83 4,82% TeamViewer

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SDAX 17 978,27 0,87%

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