Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,10 Prozent fester bei 18 332,38 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,463 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 18 160,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 133,02 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 128,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 360,95 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 982,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 684,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Kontron (+ 5,72 Prozent auf 23,28 EUR), PVA TePla (+ 5,58 Prozent auf 22,70 EUR), Salzgitter (+ 5,57 Prozent auf 54,00 EUR), Siltronic (+ 5,42 Prozent auf 56,45 EUR) und SMA Solar (+ 5,18 Prozent auf 34,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vossloh (-4,12 Prozent auf 81,50 EUR), 1&1 (-3,42 Prozent auf 25,45 EUR), Douglas (-3,16 Prozent auf 11,04 EUR), GFT SE (-2,87 Prozent auf 18,28 EUR) und Ottobock (-2,16 Prozent auf 58,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 205 046 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at