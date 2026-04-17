Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,17 Prozent höher bei 18 188,54 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,399 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,085 Prozent höher bei 17 993,48 Punkten, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 211,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 993,48 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 6,26 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 18 329,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der SDAX bei 15 107,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit TeamViewer (+ 6,04 Prozent auf 5,15 EUR), ATOSS Software (+ 5,22 Prozent auf 82,70 EUR), Nagarro SE (+ 4,04 Prozent auf 49,98 EUR), HelloFresh (+ 3,65 Prozent auf 4,54 EUR) und CANCOM SE (+ 3,44 Prozent auf 27,05 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil pbb (-2,87 Prozent auf 3,38 EUR), Mutares (-1,38 Prozent auf 25,00 EUR), Drägerwerk (-0,82 Prozent auf 96,60 EUR), Südzucker (-0,67 Prozent auf 11,90 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-0,39 Prozent auf 15,16 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 177 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at