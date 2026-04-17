Wüstenrot & Württembergische Aktie

Wüstenrot & Württembergische für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 17.04.2026 12:26:39

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,17 Prozent höher bei 18 188,54 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,399 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,085 Prozent höher bei 17 993,48 Punkten, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 211,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 993,48 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 6,26 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 18 329,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der SDAX bei 15 107,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit TeamViewer (+ 6,04 Prozent auf 5,15 EUR), ATOSS Software (+ 5,22 Prozent auf 82,70 EUR), Nagarro SE (+ 4,04 Prozent auf 49,98 EUR), HelloFresh (+ 3,65 Prozent auf 4,54 EUR) und CANCOM SE (+ 3,44 Prozent auf 27,05 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil pbb (-2,87 Prozent auf 3,38 EUR), Mutares (-1,38 Prozent auf 25,00 EUR), Drägerwerk (-0,82 Prozent auf 96,60 EUR), Südzucker (-0,67 Prozent auf 11,90 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-0,39 Prozent auf 15,16 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 177 637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wüstenrot & Württembergische AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
CANCOM SE 26,40 1,54% CANCOM SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 98,00 0,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
grenke AG 13,62 3,65% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,61 3,74% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 4,52 4,41% HelloFresh
Mutares 25,05 -0,99% Mutares
Nagarro SE 50,00 4,82% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 0,00% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,62 -2,52% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 5,10 5,57% TeamViewer
Wüstenrot & Württembergische AG 15,16 0,26% Wüstenrot & Württembergische AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 268,79 1,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen