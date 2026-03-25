Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende

Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 2,31 Prozent stärker bei 16 898,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83,326 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,859 Prozent höher bei 16 659,11 Punkten, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16 659,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 958,91 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 6,47 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 17 958,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 16 149,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,63 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,77 Prozent auf 40,80 EUR), Kontron (+ 7,60 Prozent auf 20,80 EUR), Mutares (+ 7,46 Prozent auf 32,40 EUR), PNE (+ 7,00 Prozent auf 8,25 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,43 Prozent auf 42,68 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-3,92 Prozent auf 2,94 EUR), HelloFresh (-2,50 Prozent auf 3,94 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,34 Prozent auf 73,90 EUR), Gerresheimer (-0,95 Prozent auf 20,76 EUR) und CEWE Stiftung (-0,51 Prozent auf 96,80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 272 942 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,104 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at