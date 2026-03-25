VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Kursentwicklung
|
25.03.2026 17:59:03
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende
Schlussendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 2,31 Prozent stärker bei 16 898,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83,326 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,859 Prozent höher bei 16 659,11 Punkten, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16 659,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 958,91 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 6,47 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, den Stand von 17 958,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, den Stand von 16 149,27 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,63 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,77 Prozent auf 40,80 EUR), Kontron (+ 7,60 Prozent auf 20,80 EUR), Mutares (+ 7,46 Prozent auf 32,40 EUR), PNE (+ 7,00 Prozent auf 8,25 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,43 Prozent auf 42,68 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-3,92 Prozent auf 2,94 EUR), HelloFresh (-2,50 Prozent auf 3,94 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,34 Prozent auf 73,90 EUR), Gerresheimer (-0,95 Prozent auf 20,76 EUR) und CEWE Stiftung (-0,51 Prozent auf 96,80 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 272 942 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,104 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Im SDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PNE AG
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
23.03.26
|EQS-News: PNE-Gruppe verkauft Windparkprojekt in Polen an einen globalen Akteur der Energiewende (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-News: PNE Group sells wind farm project in Poland to a global player in the energy transition (EQS Group)
|
20.03.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
20.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu PNE AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,25
|-0,43%
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|97,80
|0,62%
|FRIEDRICH VORWERK
|73,70
|-0,54%
|Gerresheimer AG
|20,62
|0,00%
|grenke AG
|12,84
|1,10%
|HelloFresh
|3,89
|-3,11%
|Kontron
|20,80
|6,67%
|Mutares
|31,85
|5,12%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,95
|-3,72%
|PNE AG
|8,15
|5,57%
|SMA Solar AG
|40,32
|5,72%
|TeamViewer
|4,52
|3,24%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|43,02
|9,74%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 905,40
|2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.