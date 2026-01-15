Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsstart

Das macht der SDAX am vierten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 18 231,20 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 96,694 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,318 Prozent auf 18 138,05 Punkte an der Kurstafel, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.

Bei 18 125,63 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 231,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,539 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 867,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 874,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, notierte der SDAX bei 13 840,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,04 Prozent zu Buche. Bei 18 247,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,73 Prozent auf 48,50 EUR), Vossloh (+ 4,57 Prozent auf 84,60 EUR), Siltronic (+ 3,97 Prozent auf 56,25 EUR), Salzgitter (+ 3,81 Prozent auf 49,10 EUR) und PVA TePla (+ 2,48 Prozent auf 27,22 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Alzchem Group (-1,47 Prozent auf 161,20 EUR), EVOTEC SE (-0,91 Prozent auf 6,35 EUR), SCHOTT Pharma (-0,79 Prozent auf 14,98 EUR), Mutares (-0,72 Prozent auf 34,65 EUR) und Ottobock (-0,66 Prozent auf 68,10 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 242 976 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,085 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX weist die Verve Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at