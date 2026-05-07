Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagmittag zu

Mit dem SDAX geht es am Donnerstagmittag aufwärts.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,44 Prozent aufwärts auf 18 612,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,150 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 441,48 Zählern und damit 0,509 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 348,10 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 717,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 441,48 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 3,12 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 16 533,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 893,72 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, notierte der SDAX bei 16 133,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,24 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 8,68 Prozent auf 20,65 EUR), Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 89,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,55 Prozent auf 87,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 7,27 Prozent auf 85,55 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 6,28 Prozent auf 19,28 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SFC Energy (-3,65 Prozent auf 18,50 EUR), EVOTEC SE (-3,07 Prozent auf 5,36 EUR), Südzucker (-1,99 Prozent auf 11,80 EUR), Springer Nature (-1,91 Prozent auf 20,50 EUR) und HelloFresh (-1,75 Prozent auf 4,27 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 469 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 4,037 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at