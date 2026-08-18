Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zu

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,10 Prozent höher bei 18 504,82 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,727 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,309 Prozent schwächer bei 18 429,26 Punkten, nach 18 486,32 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 542,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 424,90 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SDAX auf 18 429,44 Punkte taxiert. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 17 031,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,62 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 8,02 Prozent auf 56,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,57 Prozent auf 32,20 EUR), 1&1 (+ 5,46 Prozent auf 20,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,44 Prozent auf 67,75 EUR) und JOST Werke (+ 3,41 Prozent auf 57,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-6,98 Prozent auf 14,00 EUR), Hypoport SE (-4,85 Prozent auf 82,40 EUR), HelloFresh (-4,14 Prozent auf 2,94 EUR), Einhell Germany vz (-4,13 Prozent auf 71,90 EUR) und Vincorion (-4,12 Prozent auf 21,64 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 205 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Mit 7,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at