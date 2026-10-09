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SDAX-Performance 09.10.2026 17:58:50

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester

Der SDAX befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Am Freitag gewann der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,62 Prozent auf 18 111,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 90,569 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,506 Prozent höher bei 17 912,94 Punkten, nach 17 822,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 172,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 912,94 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,760 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 560,24 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 18 074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der SDAX bei 17 561,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,36 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,47 Prozent auf 26,90 EUR), secunet Security Networks (+ 8,30 Prozent auf 267,50 EUR), HelloFresh (+ 6,88 Prozent auf 2,69 EUR), GFT SE (+ 6,24 Prozent auf 27,25 EUR) und Drägerwerk (+ 4,67 Prozent auf 116,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), Vincorion (-2,44 Prozent auf 17,56 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,37 Prozent auf 72,00 EUR), EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,77 EUR) und Nagarro SE (-1,21 Prozent auf 77,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 2 049 178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,95 -0,22% 1&1 AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 116,40 4,68% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 2,79 -0,99% EVOTEC SE
GFT SE 27,25 6,03% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,04 1,51% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,73 8,67% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,95 1,42% Mutares
Nagarro SE 77,35 -1,46% Nagarro SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 71,80 -0,69% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SCHOTT Pharma 23,25 -4,71% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 268,00 10,06% secunet Security Networks AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,92 7,59% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 17,67 -1,20% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 098,20 1,55%

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