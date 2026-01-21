Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 17 638,18 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 96,097 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,207 Prozent auf 17 668,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 632,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 623,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 668,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SDAX auf 16 732,54 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 155,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 145,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,63 Prozent. Bei 18 392,27 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,77 Prozent auf 19,28 EUR), Medios (+ 2,47 Prozent auf 14,94 EUR), JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 22,10 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 64,45 EUR) und Energiekontor (+ 1,28 Prozent auf 35,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Alzchem Group (-3,97 Prozent auf 159,60 EUR), Douglas (-3,46 Prozent auf 10,04 EUR), Verve Group (-2,49 Prozent auf 1,80 EUR), HelloFresh (-1,68 Prozent auf 5,28 EUR) und Südzucker (-1,37 Prozent auf 9,36 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 132 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,789 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

