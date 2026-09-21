Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen

Am Montag geht es im SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 18 208,89 Punkte aufwärts. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,838 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 182,67 Zählern und damit 0,420 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 106,55 Punkte).

Bei 18 221,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 134,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 18 564,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 511,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 16 942,67 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 6,88 Prozent auf 13,20 EUR), secunet Security Networks (+ 6,14 Prozent auf 216,00 EUR), Basler (+ 4,97 Prozent auf 23,25 EUR), PVA TePla (+ 3,85 Prozent auf 30,20 EUR) und Vincorion (+ 3,42 Prozent auf 18,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-2,69 Prozent auf 90,40 EUR), OHB SE (-2,17 Prozent auf 171,20 EUR), HelloFresh (-1,23 Prozent auf 2,64 EUR), PNE (-1,12 Prozent auf 7,07 EUR) und Vossloh (-0,82 Prozent auf 54,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 238 095 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,220 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at