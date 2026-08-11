Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Schlussendlich schloss der SDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 567,15 Punkten ab. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,691 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 563,00 Zählern und damit 0,121 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 540,54 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 630,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 432,43 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 18 128,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der SDAX bei 18 556,07 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 17 194,55 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,98 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 5,18 Prozent auf 31,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,60 Prozent auf 31,08 EUR), Vossloh (+ 3,43 Prozent auf 58,75 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,11 Prozent auf 7,62 EUR) und tonies (+ 2,47 Prozent auf 12,44 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PNE (-19,51 Prozent auf 7,96 EUR), CANCOM SE (-6,24 Prozent auf 22,55 EUR), Hypoport SE (-3,25 Prozent auf 83,35 EUR), Wacker Neuson SE (-2,53 Prozent auf 21,20 EUR) und Springer Nature (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die PNE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 815 008 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,028 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,65 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at