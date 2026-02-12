Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Heute geht es für den SDAX erneut nach oben.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent aufwärts auf 18 155,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 97,063 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 164,87 Zählern und damit 0,415 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 089,79 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 165,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 132,62 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,944 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Stand von 18 190,77 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 172,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, notierte der SDAX bei 14 735,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,61 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 2,77 Prozent auf 57,50 EUR), Douglas (+ 2,44 Prozent auf 10,90 EUR), MBB SE (+ 2,28 Prozent auf 224,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,19 Prozent auf 1,59 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,13 Prozent auf 49,84 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HelloFresh (-7,63 Prozent auf 5,06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,59 Prozent auf 24,74 EUR), Siltronic (-2,94 Prozent auf 56,20 EUR), adesso SE (-2,60 Prozent auf 63,80 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,79 Prozent auf 15,36 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 915 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,883 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at