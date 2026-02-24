Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent stärker bei 17 932,60 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,498 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,232 Prozent höher bei 17 891,72 Punkten, nach 17 850,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 003,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 874,71 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SDAX bei 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wurde der SDAX auf 16 053,96 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.02.2025, einen Stand von 15 018,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,32 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17 174,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 9,40 Prozent auf 139,60 EUR), SFC Energy (+ 8,40 Prozent auf 13,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,30 Prozent auf 52,15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,98 Prozent auf 24,58 EUR) und PVA TePla (+ 3,43 Prozent auf 25,94 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Verve Group (-5,91 Prozent auf 1,16 EUR), HAMBORNER REIT (-4,31 Prozent auf 4,45 EUR), Gerresheimer (-3,87 Prozent auf 18,40 EUR), adesso SE (-3,11 Prozent auf 59,10 EUR) und secunet Security Networks (-2,46 Prozent auf 190,60 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 615 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,921 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

