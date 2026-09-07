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Index im Fokus 07.09.2026 17:58:47

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Der SDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Schlussendlich ging der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 18 765,20 Punkten aus dem Montagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94,265 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,054 Prozent höher bei 18 744,22 Punkten, nach 18 734,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 795,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 673,48 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 18 433,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, stand der SDAX bei 16 528,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 10,29 Prozent auf 199,40 EUR), SMA Solar (+ 5,74 Prozent auf 59,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,43 Prozent auf 31,86 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,01 Prozent auf 13,70 EUR) und KSB SE (+ 2,72 Prozent auf 869,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil TeamViewer (-3,43 Prozent auf 6,62 EUR), Stabilus SE (-3,21 Prozent auf 16,26 EUR), Dermapharm (-2,65 Prozent auf 38,55 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Ottobock (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 973 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,176 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,23 zu Buche schlagen. Mit 7,89 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,65 0,64% 1&1 AG
Dermapharm Holding SE 38,50 -2,28% Dermapharm Holding SE
HAMBORNER REIT 4,24 -0,35% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 853,00 1,43% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 0,26% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,95 5,28% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,85 2,17% Mutares
Ottobock 58,00 -0,51% Ottobock
SAF-HOLLAND SE 21,95 -2,66% SAF-HOLLAND SE
secunet Security Networks AG 201,00 11,67% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 59,70 5,76% SMA Solar AG
Stabilus SE 16,14 -3,24% Stabilus SE
TeamViewer 6,62 -3,71% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,66 5,53% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 753,48 0,10%

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