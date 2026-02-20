Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün

Am Freitag ging der SDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 008,44 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,982 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 17 976,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 983,05 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 113,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 938,37 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,553 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 632,41 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 15 914,45 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Stand von 14 826,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,76 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 8,92 Prozent auf 62,30 EUR), Douglas (+ 3,57 Prozent auf 11,60 EUR), JOST Werke (+ 3,56 Prozent auf 66,90 EUR), Dermapharm (+ 3,30 Prozent auf 39,10 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,50 Prozent auf 15,19 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil FRIEDRICH VORWERK (-4,29 Prozent auf 80,40 EUR), 1&1 (-4,25 Prozent auf 22,55 EUR), Medios (-3,25 Prozent auf 16,68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,12 Prozent auf 24,20 EUR) und HelloFresh (-2,53 Prozent auf 4,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 746 600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,252 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

