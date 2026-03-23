Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Schlussendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,69 Prozent fester bei 16 471,43 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 82,144 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 2,01 Prozent leichter bei 15 872,38 Punkten, nach 16 197,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 689,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 733,78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 850,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 160,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 5,09 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 13,12 Prozent auf 30,52 EUR), Ottobock (+ 7,45 Prozent auf 49,88 EUR), pbb (+ 7,33 Prozent auf 2,99 EUR), Stabilus SE (+ 7,30 Prozent auf 15,88 EUR) und Mutares (+ 6,42 Prozent auf 29,85 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Gerresheimer (-12,73 Prozent auf 18,85 EUR), EVOTEC SE (-3,42 Prozent auf 4,15 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 38,06 EUR), GFT SE (-2,60 Prozent auf 17,24 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,88 Prozent auf 4,44 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 387 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,086 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at