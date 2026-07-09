Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker

Der SDAX gewann am Donnerstagabend an Wert.

Schlussendlich kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0,93 Prozent auf 18 088,17 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 87,825 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,25 Prozent auf 18 146,17 Punkte an der Kurstafel, nach 17 921,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 988,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 175,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 024,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, stand der SDAX noch bei 17 033,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, notierte der SDAX bei 18 018,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,22 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 13,51 Prozent auf 20,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,93 Prozent auf 17,75 EUR), Basler (+ 5,31 Prozent auf 28,75 EUR), PVA TePla (+ 4,80 Prozent auf 38,44 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 3,80 Prozent auf 47,85 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8,05 Prozent auf 62,25 EUR), Dermapharm (-2,46 Prozent auf 45,55 EUR), HelloFresh (-1,87 Prozent auf 3,73 EUR), MBB SE (-1,07 Prozent auf 165,80 EUR) und ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 965 354 Aktien gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist im SDAX mit 3,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at