Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX stärker

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,66 Prozent aufwärts auf 17 964,17 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,962 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 17 881,31 Punkte an der Kurstafel, nach 17 846,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 028,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 850,90 Einheiten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,306 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der SDAX bei 18 329,35 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 15 807,72 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, den Stand von 15 059,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,51 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Dürr (+ 8,52 Prozent auf 24,85 EUR), Salzgitter (+ 3,23 Prozent auf 52,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 128,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,03 Prozent auf 25,50 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,79 Prozent auf 19,18 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil NORMA Group SE (-2,57 Prozent auf 15,18 EUR), Verve Group (-2,45 Prozent auf 1,28 EUR), pbb (-1,91 Prozent auf 3,70 EUR), GFT SE (-1,84 Prozent auf 14,92 EUR) und Douglas (-1,77 Prozent auf 11,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 633 988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,139 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

