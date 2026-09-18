Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Zuschläge

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,59 Prozent höher bei 18 334,48 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,669 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,087 Prozent auf 18 243,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 227,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 228,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 338,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,046 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 425,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 373,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 931,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,64 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 6,80 Prozent auf 3,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,67 Prozent auf 62,10 EUR), NORMA Group SE (+ 2,45 Prozent auf 17,56 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,44 Prozent auf 12,60 EUR) und ATOSS Software (+ 2,30 Prozent auf 93,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-2,27 Prozent auf 172,00 EUR), PNE (-1,79 Prozent auf 7,12 EUR), GFT SE (-1,30 Prozent auf 26,50 EUR), 1&1 (-1,26 Prozent auf 23,50 EUR) und PATRIZIA SE (-1,16 Prozent auf 6,82 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 498 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,202 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at