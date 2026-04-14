Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne

Zum Handelsende erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 2,48 Prozent auf 17 698,19 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 87,836 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,534 Prozent stärker bei 17 362,32 Punkten, nach 17 270,11 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 362,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 714,92 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 16 784,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der SDAX bei 18 080,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, stand der SDAX bei 14 874,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,97 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 480,20 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 18,70 Prozent auf 1,64 EUR), EVOTEC SE (+ 14,68 Prozent auf 5,39 EUR), SMA Solar (+ 9,12) Prozent auf 49,30 EUR), Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 64,60 EUR) und Alzchem Group (+ 6,21 Prozent auf 188,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-2,44 Prozent auf 168,00 EUR), NORMA Group SE (-2,09 Prozent auf 14,98 EUR), Shelly (-2,03 Prozent auf 53,20 EUR), PNE (-1,63 Prozent auf 8,46 EUR) und KWS SAAT SE (-1,45 Prozent auf 74,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 5 235 809 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at