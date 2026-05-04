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Index im Blick 04.05.2026 09:28:38

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Am ersten Tag der Woche geht es für den SDAX erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 1,37 Prozent nach oben auf 18 156,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89,994 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,769 Prozent fester bei 18 048,83 Punkten, nach 17 911,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 048,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 156,52 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SDAX bei 16 724,07 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Stand von 17 925,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 16 124,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,61 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 5,31 Prozent auf 53,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,87 Prozent auf 76,50 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,69 Prozent auf 80,40 EUR), EVOTEC SE (+ 4,58 Prozent auf 5,48 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,13 Prozent auf 79,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Douglas (-4,32 Prozent auf 9,74 EUR), ATOSS Software (-1,77 Prozent auf 77,80 EUR), Südzucker (-1,29 Prozent auf 12,22 EUR), Stabilus SE (-1,28 Prozent auf 17,00 EUR) und Klöckner (-0,48 Prozent auf 12,46 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 138 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,81 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,40 -0,88% 1&1 AG
Alzchem Group AG 169,00 1,93% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 77,70 -1,89% ATOSS Software AG
Douglas AG 9,57 -4,87% Douglas AG
EVOTEC SE 5,49 5,48% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 77,55 6,89% FRIEDRICH VORWERK
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,50 1,49% Heidelberger Druckmaschinen AG
init innovation in traffic systems SE 53,60 5,30% init innovation in traffic systems SE
Klöckner & Co (KlöCo) 12,50 0,00% Klöckner & Co (KlöCo)
KWS SAAT SE & Co. KGaA 78,60 2,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,70 4,05% Mutares
Stabilus SE 16,86 -1,86% Stabilus SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,48 2,30% Südzucker AG (Suedzucker AG)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,80 1,39% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 209,63 1,67%

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