ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|SDAX-Performance
|
06.08.2026 15:58:25
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge
Am Donnerstag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,11 Prozent auf 18 574,65 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,100 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,015 Prozent auf 18 551,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,91 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 18 634,94 Punkte, das Tagestief hingegen 18 516,93 Zähler.
SDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,616 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 18 539,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 348,10 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 17 020,72 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,02 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell KSB SE (+ 6,69 Prozent auf 909,00 EUR), 1&1 (+ 4,37 Prozent auf 19,60 EUR), secunet Security Networks (+ 3,90 Prozent auf 186,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,81 Prozent auf 21,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,97 Prozent auf 29,84 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PVA TePla (-11,48 Prozent auf 30,54 EUR), Dürr (-4,30 Prozent auf 17,82 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,45 Prozent auf 56,00 EUR), GFT SE (-2,56 Prozent auf 22,85 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2,36 Prozent auf 45,60 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 422 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 3,703 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|19,84
|0,10%
|ASTA Energy Solutions
|54,40
|-3,20%
|Dürr AG
|18,06
|0,78%
|EVOTEC SE
|3,50
|1,10%
|GFT SE
|23,65
|-2,47%
|HAMBORNER REIT
|4,37
|0,69%
|init innovation in traffic systems SE
|46,80
|1,96%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|889,00
|-0,78%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,60
|0,56%
|Mutares
|27,05
|0,56%
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
|SAF-HOLLAND SE
|21,50
|0,47%
|secunet Security Networks AG
|190,60
|1,28%
|Springer Nature
|20,15
|2,08%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 659,63
|0,51%
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