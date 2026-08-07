Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,62 Prozent auf 18 679,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,718 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 18 612,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 564,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 600,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 692,51 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Wert von 18 148,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SDAX 18 588,20 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 293,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,30 Prozent auf 1,47 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,09 Prozent auf 14,02 EUR), Vincorion (+ 3,09 Prozent auf 20,20 EUR), ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 89,30 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,93 Prozent auf 47,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil GFT SE (-6,61 Prozent auf 23,30 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,76 Prozent auf 55,80 EUR), Basler (-1,25 Prozent auf 23,75 EUR), Wacker Neuson SE (-1,11 Prozent auf 22,20 EUR) und KSB SE (-0,99 Prozent auf 896,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 521 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 3,759 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Mit 7,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at